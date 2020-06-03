Ткаченко стане міністром культури. Фото: Фейсбук А. Ткаченка

https://racurs.ua/ua/n139218-kandydaturu-tkachenka-na-post-glavy-minkultu-pidtrymav-profilnyy-komitet-rady.html

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Олександр Ткаченко, народний депутат від «Слуги народу», може вже завтра стати міністром культури і інформаційної політики. Його кандидатуру підтримав комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

На засіданні комітету Ткаченко обговорив із нардепами фінансування Міністерства культури, а також систему управління цією сферою. Про це сам Ткаченко написав на своїй сторінці в Facebook.

Зазначимо, що цей профільний комітет Ради очолював сам Ткаченко. Тому він подякував своїм колегам за роботу, хоч, за його словами, у них і бували палкі дискусії.

Ткаченко також зазначив, що першочерговим його завданням буде відновлення нормального фінансування сфери культури. Голосувати за його кандидатуру Рада буде на засіданні 4 червня.

Нагадаємо, раніше глава «Слуги народу» Давид Арахамія розповів, що кандидатура Ткаченка була в пріоритеті, тому що він є главою профільного комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Також, перебуваючи на посаді голови комітету, Ткаченко вже почав впроваджувати реформи в цій сфері.