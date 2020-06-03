Олександр Ткаченко стане міністром культури. Фото: Comments.UA

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Давид Арахамія, лідер фракції «Слуга народу», розповів, чому при виборі кандидата на посаду міністра культури й інформаційної політики жереб випав на «слугу» Олександра Ткаченка.

За словами Арахамії, кандидатура Ткаченка була в пріоритеті, тому що він є главою профільного комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Про це нардеп розповів в ефірі телеканалу «Україна 24» 3 червня.

Розглядалося багато кандидатів, але Олександр (Ткаченко — ред.) був у пріоритеті, тому що він глава профільного комітету. Останні політичні рішення в сфері культури — він був їх ідеологом і реалізовував їх, тому не було ніяких питань. Як тільки його вмовили… Він сам спочатку не висловлював бажання ставати міністром, він хотів бути головою комітету, але потім, шляхом тривалих дискусій, прийшли до висновку, що якщо він сам ідеолог цих реформ, то йому, напевно, варто було б спробувати їх реалізувати. Як тільки він погодився, на фракції отримали повну підтримку, — розповів Арахамія.





Водночас, за словами Арахамії, Ткаченко наразі не відмовився від бажання стати мером Києва. Глава «Слуги народу» зазначив, що, ймовірно, свою кандидатуру з праймеріз Ткаченко зніме після остаточного голосування за його призначення міністром культури.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів України запропонував Верховній Раді призначити Олександра Ткаченка на посаду міністра культури й інформаційної політики.