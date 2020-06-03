Александр Ткаченко станет министром культуры. Фото: Comments.UA

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Давид Арахамия, лидер фракции «Слуга народа», рассказал, почему при выборе кандидата на должность министра культуры и информационной политики жребий пал на «слугу» Александра Ткаченко.

По словам Арахамии, кандидатура Ткаченко была в приоритете, потому что он является главой профильного комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. Об этом нардеп рассказал в эфире телеканала «Україна 24» 3 июня.

Рассматривалось много кандидатов, но Александр (Ткаченко — ред.) был в приоритете, потому что он глава профильного комитета. Последние политические решения в сфере культуры — он был их идеологом и реализовывал их, поэтому не было никаких вопросов. Как только его уговорили… Он сам в начале не выражал желание становиться министром, он хотел быть главой комитета, но потом, путем длительных дискуссий, пришли к выводу, что раз он сам идеолог этих реформ, то ему, наверное, стоило бы попробовать их реализовать. Как только он согласился, на фракции получили полную поддержку, — рассказал Арахамия.





При этом, по словам Арахамии, Ткаченко пока что не отказался от желания стать мэром Киева. Глава «Слуги народа» отметил, что, вероятно, свою кандидатуру с праймериз Ткаченко снимет после окончательного голосования за его назначение министром культуры.

Напомним, на сегодняшнем заседании Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде назначить Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики.