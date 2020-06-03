Владимир Зеленский прокомментировал кадровые назначения в Закарпатье, скриншот видео

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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему руководителем Закарпатской облгосадминистрации недавно назначил генерал-майора СБУ Алексея Петрова.

По словам Зеленского, руководство региона регулярно «покупают и запугивают», однако Петрова большие контрабандисты «обходят стороной». Об этом президент заявил во время встречи с бизнесменами в Хмельницкой области.

Их покупают или запугивают. Раньше их даже могли похоронить. Поэтому я поставил человека, который был вторым-третьим в СБУ, человека, которого боятся, — заявил Зеленский.

Также Зеленский прокомментировал недавний конфликт на расположенном на границе с Венгрией КПП «Тиса», где произошли столкновения. Тогда этот КПП заблокировали водители микроавтобусов, несогласные с новыми правилами таможенного оформления посылок.

По его словам, на КПП была «спецоперация Петрова». Зеленский заявил, что в «Тисе» контрабандистов отказались пропускать за взятки.

И это происходит на всех таможнях, проверка мощности «кто кого», можем ли мы выдержать, — отметил Зеленский.





Напомним, Петров возглавил Закарпатский ОГА во второй половине апреля.