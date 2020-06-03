Кабмин упростил регистрацию земельных участков. Фото: Domik.ua

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Ракурс

Земельная реформа в Украине продолжается. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял постановление, которое вводит принцип экстерриториальности в государственной регистрации земельных участков.

Это означает, что с 10 июня подать документы для регистрации земельного участка можно будет онлайн. Кроме того, для подачи документов не нужно будет ехать в какой-то конкретный филиал Госгеокадастра, ведь рассматривать заявки теперь будут не по месту регистрации, а по месту жительства. Об этом сообщалось на заседании Кабмина 3 июня.

Регистрация земельного участка сократится с 14 до 7 рабочих дней. Старт пилотного проекта по внедрению принципа экстерриториальности планируется с 10 июня, продлится проект два года.

Постановление также приводит в соответствие с требованиями законодательства возможность делать заказ на регистрацию, проводить и получать результаты госэкспертизы землеустроительной документации в электронной форме через Единый государственный портал административных услуг и интегрированные с ним информационные системы Госгеокадастра. Отмечается, что нововведения должны ликвидировать коррупцию и сделать услуги по регистрации земельного участка удобными.

Напомним, в конце апреля Владимир Зеленский подписал закон № 552-ІХ, который вводит в Украине рынок сельскохозяйственных земель.