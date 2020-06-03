Оккупанты арестовали похищенного украинского военного. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/n139211-okkupanty-v-krymu-otpravili-v-sizo-pohischennogo-ukrainskogo-voennogo-dobrinskogo.html

Ракурс

Похищение украинского военного Евгения Добринского произошло 30 мая. Он исчез в районе админграницы с оккупированным Крымом. Спустя несколько дней стало известно, что его задержали российские силовики за якобы незаконное пересечение границы.

Сегодня стало известно, что подконтрольный оккупантам Киевский райсуд Симферополя отправил Добринского в СИЗО на 30 суток, до 1 июля 2020 года. Ему инкриминируют «незаконное пересечение госграницы РФ». Об этом пишет «Крым.Реалии».

Во время судебного заседания российские прокуроры заявили, что украинский военный якобы пытался сбежать после задержания. Кроме того, у него нет места жительства в Крыму, поэтому, по мнению стороны обвинения, он может скрыться от следствия. Этим сторона обвинения и аргументировала ходатайство об аресте украинского военного.

Адвокат заявил, что намерен подать апелляционную жалобу на решение суда. Он считает, что решение об аресте является необоснованным, ведь данное преступление относится к малозначительным правонарушениям.

Напомним, примерно в 5.00 30 мая на административной границе с оккупированным Российской Федерацией Крымом похитили военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады Евгения Добринского.

Боец находился на наблюдательном пункте «Берлога» недалеко от поселка Сиваш Генического района Херсонской области. Военная служба правопорядка в ВСУ сообщила, что на рабочем месте бойца обнаружили следы борьбы с неизвестными.

Спустя четыре дня оккупанты в Крыму признались, что задержали украинского военного, который якобы незаконно пересек административную границу с аннексированным полуостровом.