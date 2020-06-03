Окупанти заарештували викраденого українського військового. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/ua/n139211-okupanty-v-krymu-vidpravyly-u-sizo-vykradenogo-ukrayinskogo-viyskovogo-dobrynskogo.html

Ракурс

Викрадення українського військового Євгена Добринського відбулося 30 травня. Він зник в районі адмінмежі з окупованим Кримом. Через декілька днів стало відомо, що його затримали російські силовики за нібито незаконний перетин кордону.

Сьогодні стало відомо, що підконтрольний окупантам Київський райсуд Сімферополя відправив Добринського у СІЗО на 30 діб, до 1 липня 2020 року. Йому інкримінують «незаконний перетин держкордону РФ». Про це пише «Крим.Реалії».

Під час судового засідання російські прокурори заявили, що український військовий нібито намагався втекти після затримання. Окрім того, у нього немає місця проживання в Криму, тому, на думку сторони обвинувачення, він може ховатися від слідства. Цим сторона обвинувачення і аргументувала клопотання про арешт українського військового.

Адвокат заявив, що він має намір подати апеляційну скаргу на рішення суду. Він вважає, що рішення про арешт є необґрунтованим, адже цей злочин відноситься до малозначних правопорушень.

Нагадаємо, приблизно о 5.00 30 травня на адміністративному кордоні з окупованим Російською Федерацією Кримом викрали військовослужбовця 95-ї десантно-штурмової бригади Євгена Добринського.

Боєць перебував на спостережному пункті «Берлога» поблизу селища Сиваш Генічеського району Херсонської області. Військова служба правопорядку в ЗСУ повідомила, що на робочому місці бійця виявили сліди боротьби з невідомими.

Через чотири дні окупанти в Криму зізналися, що затримали українського військового, який нібито незаконно перетнув адміністративний кордон з окупованим півостровом.