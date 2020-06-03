Кабмін спростив реєстрацію земельних ділянок. Фото: Domik.ua

https://racurs.ua/ua/n139212-kabmin-sprostyv-reiestraciu-zemelnyh-dilyanok-scho-zminylosya.html

Ракурс

Земельна реформа в Україні триває. Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні прийняв постанову, яка вводить принцип екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок.

Це означає, що з 10 червня подати документи для реєстрації земельної ділянки можна буде онлайн. Окрім того, для подачі документів не потрібно буде їхати в якусь конкретну філію Госгеокадастру, адже розглядати заявки тепер будуть не за місцем реєстрації, а за місцем проживання. Про це повідомлялося на засіданні Кабміну 3 червня.

Реєстрація земельної ділянки скоротиться з 14 до 7 робочих днів. Старт пілотного проекту щодо впровадження принципу екстериторіальності планується з 10 червня, триватиме проект два роки.

Постанова також приводить у відповідність до вимог законодавства можливість робити замовлення на реєстрацію, проводити і отримувати результати держекспертизи землевпорядної документації в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг та інтегровані з ним інформаційні системи Госгеокадастру. Зазначається, що нововведення повинні ліквідувати корупцію та зробити послуги з реєстрації земельної ділянки зручними.

Нагадаємо, наприкінці квітня Володимир Зеленський підписав закон № 552-ІХ, який вводить в Україні ринок сільськогосподарських земель.