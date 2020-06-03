Володимир Зеленський прокоментував кадрові призначення на Закарпатті, скріншот відео

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Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому керівником Закарпатської облдержадміністрації нещодавно призначив генерал-майора СБУ Олексія Петрова.

За словами Зеленського, керівництво регіону регулярно «купують та залякують», проте Петрова великі контрабандисти «обходять стороною». Про це президент заявив під час зустрічі з бізнесменами у Хмельницькій області.

Їх купують або залякують. Раніше їх навіть могли поховати. Тому я поставив людину, яка була другою-третьою в СБУ, людину, яку бояться, — заявив Зеленський.

Також Зеленський прокоментував нещодавній конфлікт на розташованому на кордоні з Угорщиною КПП «Тиса», де сталися зіткнення. Тоді цей КПП заблокували водії мікроавтобусів, незгідні з новими правилами митного оформлення посилок.

За його словами, на КПП була «спецоперація Петрова». Зеленський заявив, що в «Тисі"контрабандистів відмовилися пропускати за хабарі.

І це відбувається на всіх митницях, перевірка потужності «хто кого», чи можемо ми витримати, — зазначив Зеленський.





Нагадаємо, Петров очолив Закарпатську ОДА в другій половині квітня.