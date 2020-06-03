Вибори на Донбасі. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n139217-u-sluzi-narodu-zminyly-prognozy-schodo-vyboriv-v-ordlo.html

Ракурс

Місцеві вибори в Україні відбудуться восени 2020 року. І президент, і фракція «Слуга народу» ще донедавна плекали надію провести вибори і на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Проте тепер прогнози змінилися.

Зараз проведення місцевих виборів в ОРДЛО у «Слузі народу» оцінюють як «малоймовірний сценарій». Про це сьогодні розповів голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі телеканалу «Україна 24».

Водночас він не виключає, що за чотири місяці ситуація може змінитися. Все залежить від того, чи зможе Україна реалізувати «безпековий компонент». Це, насамперед, «відновлення оригінальних українських кордонів».

За словами Арахамії, проведення виборів можливе, якщо окупанти виведуть війська, а на кордоні з російським Ростовом будуть наші прикордонники і військові. Наразі цей план реалізувати складно.

Як писав «Ракурс», вибори на Донбасі восени 2020 року можуть відбутися тільки у випадку виконання низки умов, зокрема повернення Україні контролю над кордоном із РФ, виведення російських військ з окупованих територій і забезпечення безпеки. Водночас окупанти повинні покинути територію максимум за 60 днів до проведення виборів.