Польща зібралася оштрафувати російський «Газпром» на 50 млн євро. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n139216-polscha-zibralasya-oshtrafuvaty-rosiyskyy-gazprom-na-50-mln-ievro.html

Ракурс

«Північний потік-2» загрожує енергетичній безпеці України та інших країн. Польський антимонопольний регулятор (UOKiK) відкрив кримінальну справу проти «Газпрому» за відмову надати документи щодо газопроводу «Північний потік-2».

Кримінальну справу відкрили після того, як російська компанія проігнорувала декілька запитів щодо надання інформації. Як повідомили в UOKiK, «Газпрому» загрожує штраф до 50 млн євро.

У 2018 році UOKiK почало розслідування щодо «Газпрому» і його п’яти партнерів у проекті «Північний потік-2» — швейцарської компанії Engie Energy, австрійської OMV, німецьких Uniper, Wintershall і нідерландської Shell. На початку 2020 року голова відомства Томаш Хрустний попросив «Газпром» надати документи з цієї справи — контракти, укладені ним з іншими компаніями, які фінансують будівництво «Північного потоку-2». Попри зобов’язання співпрацювати з польською владою російський концерн не надав цю інформацію, вказується в заяві.

Польща піднімає питання про порушення проектом антимонопольного законодавства Європи з 2016 року. Тоді UOKiK не дозволив «Газпрому» і його європейським партнерам (Shell, Engie, Wintershall, Uniper і OMV) створити спільне підприємство з «Північним потоком-2». У 2017 році сторони знайшли вихід із ситуації: європейські компанії уклали з «Газпромом» угоду про фінансування проекту і стали його кредиторами. У зв’язку з цим проти «Газпрому» і його п’яти підрядників було порушено кримінальну справу через цю угоду, підписану без схвалення UOKiK.

Як раніше писав «Ракурс», глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв під час свого виступу в Атлантичній раді заявив, що Україна веде активні переговори з США та іншими своїми стратегічними партнерами щодо недопущення закінчення будівництва Росією газопроводу «Північний потік-2».