Польша собралась оштрафовать российский «Газпром» на 50 млн евро. Фото: РБК

https://racurs.ua/n139216-polsha-sobralas-oshtrafovat-rossiyskiy-gazprom-na-50-mln-evro.html

Ракурс

«Северный поток-2» угрожает энергетической безопасности Украины и других стран. Польский антимонопольный регулятор (UOKiK) открыл уголовное дело против «Газпрома» за отказ предоставить документы по разбирательству о газопроводе «Северный поток-2».

Уголовное дело завели после того, как российская компания проигнорировала несколько запросов о предоставлении информации. Как сообщили в UOKiK, «Газпрому» грозит штраф до 50 млн евро.

В 2018 году UOKiK начало расследование в отношении «Газпрома» и его пяти партнеров по проекту «Северный поток-2» — швейцарской компании Engie Energy, австрийской OMV, немецких Uniper, Wintershall и нидерландской Shell. В начале 2020 года глава ведомства Томаш Хрустный попросил «Газпром» предоставить документы по данному делу — контракты, заключенные им с другими компаниями, финансирующими строительство «Северного потока-2». Несмотря на обязательство сотрудничать с польскими властями, российский концерн не предоставил эту информацию, указывается в заявлении.

Польша поднимает вопрос о нарушении проектом антимонопольного законодательства Европы с 2016 года. Тогда UOKiK не позволил «Газпрому» и его европейским партнерам (Shell, Engie, Wintershall, Uniper и OMV) создать совместное предприятие по «Северному потоку-2». В 2017 году стороны нашли выход из ситуации: европейские компании заключили с «Газпромом» соглашение о финансировании проекта и стали его кредиторами. В связи с этим против «Газпрома» и его пяти подрядчиков было возбуждено уголовное дело по соглашению без одобрения UOKiK.

Как ранее писал «Ракурс», глава «Нафтогаза» Андрей Коболев во время своего выступления в Атлантическом совете заявил, что Украина ведет активные переговоры с США и другими своими стратегическими партнерами по недопущению окончания строительства Россией газопровода «Северный поток-2».