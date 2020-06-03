Выборы на Донбассе. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n139217-v-sluge-naroda-pomenyali-prognozy-otnositelno-vyborov-v-ordlo.html

Ракурс

Местные выборы в Украине состоятся осенью 2020 года. И президент, и фракция «Слуга народа» еще до недавнего времени лелеяли надежду провести выборы и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Однако теперь прогнозы поменялись.

Сейчас проведение местных выборов в ОРДЛО в «Слуге народа» оценивают как «маловероятный сценарий». Об этом сегодня рассказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «Україна 24».

При этом он не исключает, что за оставшиеся четыре месяца ситуация может поменяться. Все зависит от того, сможет ли Украина реализовать «компонент безопасности». Это, прежде всего, «восстановление оригинальных украинских границ».

По словам Арахамии, проведение выборов возможно, если оккупанты выведут войска, а на границе с российским Ростовом будут наши пограничники и военные. На данный момент этот план реализовать сложно.

Как писал «Ракурс», выборы на Донбассе осенью 2020 года могут состояться только в случае выполнения ряда условий, в том числе возвращения Украине контроля над границей с РФ, вывода российских войск с оккупированных территорий и обеспечения безопасности. При этом оккупанты должны покинуть территорию максимум за 60 дней до проведения выборов.