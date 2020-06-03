Свято 4 червня. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n139219-zavtra-mijnarodnyy-den-beznevynnyh-ditey-i-den-vasyliska.html

Ракурс

4 червня — Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії. Він відзначається щорічно в річницю бомбардування житлових кварталів Бейрута ізраїльськими збройними силами (4 червня 1982 року). Пам’ятна дата заснована на надзвичайній сесії Генеральної асамблеї ООН 19 серпня 1982 року.

Основною причиною прийняття резолюції стала велика кількість жертв, особливо дітей, серед мирного населення внаслідок вторгнення Ізраїлю в Ліван влітку 1982 року. Тоді під час нальоту ізраїльської авіації на Бейрут і низку інших населених пунктів Лівану загинули 60 осіб.

За даними ООН, наразі близько 250 млн дітей живуть в країнах і на територіях, де відбуваються військові конфлікти. Міжнародний день безневинних дітей — це своєрідний протест проти насильства і війни.

Також 4 червня православна церква вшановує пам’ять святого мученика Василіска Команського. Він був справжнім християнином і постраждав у період гоніння релігії. Василіск творив чудеса, зцілював хворих. Віруючі підносять йому свої молитви про зцілення хвороб і недугів. Був оголошений святим за страждання і тортури, оскільки так і не відмовився від своїх канонів.

Згідно з прикметами, в День Василіска не варто тяжко працювати, виняток становлять лише ті види діяльності, які життєво необхідні. Також не дозволяється купатися в річках і озерах, багато їсти.

Цей день в історії:

1500 рік — Київ був звільнений від сплати усіх торгових мит відповідно до Магдебурзького права;

1664 рік — з’явилося місто Нью-Йорк, яке до цього називалося Новим Амстердамом;

1771 рік — датсько-норвезький мореплавець Вітус Йонас Берінг відкрив Аляску;

1775 рік — Катерина II наказала знищити Запорізьку Січ;

1921 рік — у Франції з’явився легендарний аромат Chanel № 5.

Як повідомлялося, раніше Гугл представив новий дудл, який присвячений Міжнародному дню захисту дітей. Це свято було засноване в листопаді 1949 року і відзначається 1 червня.