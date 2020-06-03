Гральний бізнес в Україні можуть легалізувати наступного тижня. Фото: Pexels

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Ракурс

Гральний бізнес в Україні заборонений, але вже є законопроект, який легалізує азартні ігри. Сьогодні профільний комітет Верховної Ради схвалив законопроект «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор» (№ 2285-д) до другого читання.

Профільний комітет під час свого засідання розглянув 3,5 тис. поправок, внесених депутатами після схвалення законопроекту в першому читанні. Про це повідомив депутат від фракції «Голос» і перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Законопроект підтримали 21 член комітету. Водночас сам Ярослав Железняк і його колега Галина Васильченко пішли з засідання комітету, адже їм не дали відстояти важливі правки.

За словами Васильченко, з тексту законопроекту зникли навіть деякі положення, за які нардепи проголосували в першому читанні, зокрема:

немає норми про обмеження кількості ігрових автоматів в країні, ґрунтуючись на кількості жителів;

зникла норма, яка не дозволяє розміщувати ігрові автомати (навіть в готелях) на відстані менше ніж 500 метрів від дитячих садків, шкіл, розважальних центрів;

ігрові автомати повинні розміщуватися тільки в 5-зіркових готелях. Зараз законопроектом дозволяється їх розміщення у 3-зіркових та 4-зіркових готелях.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 3 червня в ефірі телеканалу «Україна 24» додав, що цей законопроект можуть винести на голосування вже наступного тижня.

Він додав, що прийняття цього закону дозволить регулювати гральний бізнес в Україні. Відтак до держбюжету буде надходити набагато більше коштів, які держава зможе витрачати на свої потреби.

Як раніше писав «Ракурс», Верховна Рада ще 16 січня попередньо схвалила закон про легалізацію азартних ігор. За доопрацьований законопроект № 2285-д проголосували 260 нардепів.