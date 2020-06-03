Місячне затемнення. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n139221-cogo-tyjnya-vidbudetsya-zatemnennya-polunychnogo-misyacya-de-i-koly-dyvytysya.html

Ракурс

Місячне затемнення цього літа можна буде спостерігати декілька разів, перше з них відбудеться вже цієї п’ятниці, 5 червня. Це буде напівтіньове затемнення — тінь від Землі перекриє максимум 59% Місяця.

Тривалість затемнення складе 3 години 18 хвилин. Воно розпочнеться о 20.45 за київським часом і триватиме до 00.04 наступної доби. Максимальна фаза затемнення очікується о 22.26. Про це повідомляє Science Alert.

У червневого повного Місяця є неофіційна назва — полуничний або суничний. Така назва була обрана, оскільки в червні розпочинається збір врожаю цих ягід.

Спостерігати затемнення на сході, заході чи при стоянні Місяця зможуть жителі всіх континентів. Не зможуть побачити це явище у Північній Америці, на північному сході Південної Америки та у більшій частині Тихого океану.

Загалом на 2020 рік припадає чотири напівтіньових місячних затемнень, перше з яких спостерігалося 10 січня, а третє і четверте відбудуться 5 липня і 30 листопада.

21 червня очікується кільцеподібне затемнення Сонця — Місяць перебуватиме настільки далеко від Землі, що закриє сонячний диск не повністю, хоча і пройде прямо по ньому. Побачити його максимальну фазу можна буде в деяких країнах Африки та Азії.