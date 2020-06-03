Протести у США, день дев’ятий: 10 тис. арештованих, комендантська година та поліція на колінах

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Протести у США після смерті афроамериканця Джорджа Флойда тривають понад тиждень. На минулих вихідних у різних штатах денні мирні протести з наближенням комендантської години переростали у сутички з поліцією, підпали, акти мародерства і вандалізму.

2 червня протести у США мали здебільшого мирний характер — у деяких регіонах вони тривали і після початку комендантської години. Також оприлюднено відео, на яких поліцейські ставали навколішки, щоб втихомирити натовп мітингувальників.

Однак, в Атланті «силовики» застосували сльозогінний газ проти протестувальників. Загалом поліція заарештувала щонайменше 9,3 тис. осіб, пише «Голос Америки». Згодом, у американських ЗМІ з’явилася інформація про нових затриманих.

Комендантську годину запровадили 2 червня у багатьох містах, де впродовж тижня не припиняються демонстрації. Однак, у найбільших мегаполісах США мирні протести лише посилилися. У вівторок вдень вони відбулися в Лос-Анджелесі, Вашингтоні та Філадельфії. У Нью-Йорку тисячі осіб пройшли маршем по Манхеттену, скандуючи ім’я Джорджа Флойда. Президент Дональд Трамп заявив, що вулиці Нью-Йорка має патрулювати Нацгвардія, щоб покласти край пожежам, грабункам і знищенню майна.

У рідному місті Флойда Х’юстоні сім’я загиблого організувала марш пам’яті. Мати його шестирічної дочки Роксі Вашингтон взяла участь в прес-конференції в Міннеаполісі, заявивши, що чоловік був «хорошою людиною».

Учасники вашингтонських протестів залишалися поблизу Білого дому в парку Лафаєт. Цього разу ситуація там була значно спокійнішою, аніж напередодні, коли поліція розштовхала юрбу мітингувальників, яка була на шляху Трампа до церкви Святого Іоанна.

Тисячі протестувальників також пройшли ходою в Лос-Анджелесі, де мер Ерік Гарсетті став на одне коліно разом з поліцейськими, виявляючи солідарність з протестувальниками. Протести тривали в Маямі, Орегоні, Х’юстоні, Новому Орлеані, Орландо, Сіетлі, Портланді та інших містах.

Внаслідок заворушень у Сент-Луїсі четверо поліцейських отримали поранення, в Лас-Вегасі один коп перебуває у критичному стані. Ще один правоохоронець отримав важкі поранення в нью-йоркському Бронксі. Окрім цього, у вівторок невідомі застрелили колишнього начальника поліції міста Молін-Ейкрс в штаті Міссурі 77-річного Девіда Дорна. Капітан поліції у відставці намагався запобігти пограбуванню ювелірного магазину, з власником якого він дружив. Загалом місцева влада і ЗМІ США повідомляють про загибель 12 осіб під час масових заворушень і погромів.

У 29 з 50 штатів задіяли понад 20 тис. співробітників військової поліції Національної гвардії США, які допомагають органам місцевого самоврядування забезпечувати правопорядок на вулицях.

Нагадаємо, штат Міннесота, де трапилося вбивство Джорджа Флойда, подав цивільний позов проти поліції Міннеаполіса за «систематичні дискримінаційні дії». Протести і заворушення також поширилися й на інші країни, зокрема у Європі.