Протесты в США, день девятый: 10 тыс. арестованных, комендантский час и полиция на коленях

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Протесты в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда продолжаются уже больше недели. В минувшие выходные в разных штатах дневные мирные протесты с приближением комендантского часа перерастали в столкновения с полицией, поджоги, акты мародерства и вандализма.

2 июня протесты в США носили преимущественно мирный характер — в некоторых регионах они длились и после начала комендантского часа. Также появились видео, на которых полицейские становились на колени, чтобы понизить градус агрессии у митингующих.

Однако, в Атланте «силовики» использовали слезоточивый газ против протестующих. Всего правоохранители арестовали по меньшей мере 9,3 тыс. человек, пишет «Голос Америки». Впоследствии, в американских СМИ появилась информация о новых задержаниях.

Комендантский час был введен 2 июня в десятках городов, где в течение недели продолжаются демонстрации. Но в крупнейших мегаполисах США мирные протесты, наоборот, усилились. Во вторник днем они прошли в Лос-Анджелесе, Вашингтоне и Филадельфии. В Нью-Йорке тысячи людей прошли маршем по Манхэттену, скандируя имя Джорджа Флойда. Президент Дональд Трамп заявил, что улицы Нью-Йорка должна патрулировать Нацгвардия, чтобы положить конец пожарам, грабежам и уничтожению имущества.

В родном городе Флойда Хьюстоне семья погибшего организовала марш памяти. Мать шестилетней дочери Флойда Рокси Вашингтон приняла участие в пресс-конференции в Миннеаполисе, заявив, что он был «хорошим человеком».

Участники вашингтонских протестов также оставались у Белого дома в парке Лафайет. На этот раз ситуация там была значительно спокойнее, чем накануне, когда полиция растолкала толпу митингующих, которая была на пути Трампа в церковь Святого Иоанна.

Тысячи протестующих также прошли маршем в Лос-Анджелесе, а мэр Эрик Гарсетти стал на одно колено вместе с полицейскими, проявляя солидарность с протестующими. Протесты продолжались в Майами, Орегоне, Хьюстоне, Новом Орлеане, Орландо, Сиэтле, Портланде и других городах.

Известно, что в Сент-Луисе четверо полицейских получили ранения, в Лас-Вегасе один полицейский находится в критическом состоянии. Еще один коп получил тяжелые ранения в нью-йоркском Бронксе. Кроме этого, во вторник в ходе беспорядков неизвестные застрелили бывшего начальника полиции города Молин-Эйкрс в штате Миссури 77-летнего Дэвида Дорна. Капитан полиции в отставке пытался предотвратить ограбление ювелирного магазина, с владельцем которого он дружил. Местные власти и СМИ США сообщают о гибели 12 человек во время массовых беспорядков и погромов.

В 29 из 50 штатов ввели свыше 20 тыс. сотрудников военной полиции Национальной гвардии США, которые помогают органам местного самоуправления обеспечивать правопорядок на улицах.

Напомним, штат Миннесота, где произошло убийство Джорджа Флойда, подал гражданский иск против полиции Миннеаполиса за «систематические дискриминационные действия». Протесты и беспорядки также распространились и на другие страны, в частности в Европе.