День фермера в Украине будут отмечать 19 июня, фото:

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День фермера будут праздновать в Украине ежегодно 19 июня.

Кабинет министров во время своего сегодняшнего заседания согласовал соответствующий президентский указ.

В пояснительной записке к проекту указа отмечается, что для празднования Дня фермера выбрана именно эта дата, поскольку 19 июня 2003 года в Украине был принят закон «О фермерском хозяйстве».

На сегодня в Украине зарегистрировані почти 47 тыс. субъектов хозяйствования с организационно-правовой формой «фермерское хозяйство». Это 62% от общего количества субъектов, занятых в аграрном секторе.

Отмечается, что целью введения Дня фермера является «чествование самоотверженного труда фермерских хозяйств, их вклада в развитие агропромышленного комплекса и продовольственной безопасности» нашего государства.

Напомним, социологи составили рейтинг любимых праздников украинцев.