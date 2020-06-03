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Ракурс
День фермера в Україні святкуватимуть 19 червня

У червні українці відзначатимуть нове професійне свято (ДОКУМЕНТ)

3 чер 2020, 17:38
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День фермера святкуватимуть в Україні щороку 19 червня.

Кабінет міністрів під час свого сьогоднішнього засідання погодив відповідний президентський указ.

У пояснювальній записці до проекту указу зазначається, що для відзначення Дня фермера обрано саме цю дату, оскільки 19 червня 2003 року в Україні було ухвалено закон «Про фермерське господарство».

На сьогодні в Україні зареєстровано майже 47 тис. суб'єктів господарювання з організаційно-правовою формою «фермерське господарство». Це 62% від загальної кількості суб'єктів, зайнятих в аграрному секторі.

Зазначається, що метою запровадження Дня фермера є «вшанування самовідданої праці фермерських господарств, їхнього внеску в розвиток агропромислового комплексу та продовольчої безпеки» нашої держави.



Указ про запровадження Дня фермера, фото: прес-служба Кабміну

Нагадаємо, соціологи склали рейтинг улюблених свят українців.

Джерело: Ракурс


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