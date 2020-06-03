«Мінера» мосту Метро відправили за ґрати на два місяці. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n139208-minera-mostu-metro-vidpravyly-za-raty-na-dva-misyaci.html

Ракурс

«Мінера» столичного мосту Метро Віталія Ткаленка, якого затримали 1 червня, суд відправив за ґрати на два місяці. Такий запобіжний захід обрав Дніпровський районний суд Києва 3 червня.

Суд арештував Ткаленка на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 315 тис. грн. Про це йшлося у трансляції засідання суду.

32-річного чоловіка заарештували попри те, що під час засідання адвокат «мінера» надав довідку про його нестабільний психоемоційний стан. Сторона захисту також зазначила, що перебування під вартою може негативно вплинути на психіку підозрюваного. Водночас прокурори наполягали на арешті без права внесення застави.

Сам мінер під час засідання суду заявив, що пішов на злочин через складні життєві обставини. Ткаленко також розповів, що не хоче сидіти у СІЗО. Він просив відправити його до психлікарні або відпустити додому. За його словами, якщо його відправлять у СІЗО, то він спробує накласти на себе руки.

Чоловік запевнив, що у нього проблеми з психікою, про які він знає вже півроку. За словами Ткаленка, його мати перебуває у лікарні.

Нагадаємо, «замінування» мосту Метро сталося 1 червня. Тоді на мосту перебував чоловік, який стверджував, що нібито має при собі вибухівку, котрою погрожував підірвати споруду. Його затримали правоохоронці. Згодом виявилося, що насправді він мав при собі лише муляж вибухівки.