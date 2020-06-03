«Минера» моста Метро отправили за решетку на два месяца. Фото: ТСН

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Ракурс

«Минера» столичного моста Метро Виталия Ткаленко, которого задержали 1 июня, суд отправил за решетку на два месяца. Такую меру пресечения избрал Днепровский районный суд Киева 3 июня.

Суд арестовал Ткаленко на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 315 тыс. грн. Об этом говорилось во время трансляции заседания суда.

32-летнего мужчину арестовали, несмотря на то, что во время заседания адвокат «минера» предоставил справку о его нестабильном психоэмоциональном состоянии. Сторона защиты также отметила, что пребывание под стражей может негативно повлиять на психику подозреваемого. В то же время прокуроры настаивали на аресте без права внесения залога.

Сам минер во время заседания суда заявил, что пошел на преступление из-за сложных жизненных обстоятельств. Ткаленко также рассказал, что не хочет сидеть в СИЗО. Он просил отправить его в психиатрическую больницу или отпустить домой. По его словам, если его отправят в СИЗО, то он попытается покончить с собой.

Мужчина заверил, что у него проблемы с психикой, о которых он знает уже полгода. По словам Ткаленко, его мать находится в больнице.

Напомним, «заминирование» моста Метро произошло 1 июня. Тогда на мосту находился человек, который утверждал, что у него якобы есть взрывчатка, которой угрожал взорвать сооружение. Его задержали правоохранители. Впоследствии оказалось, что на самом деле у него был с собой только муляж взрывчатки.