В Украине 4 июня снова ожидаются дожди

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Погода в Украине 4 июня будет дождливой в большинстве регионов. В северо-восточных и Днепропетровской областях, а также в Закарпатье и Прикарпатье ожидаются небольшие, местами умеренные кратковременные дожди с грозами.

Днем аналогичные осадки также ожидаются в большинстве регионов, кроме части юго-восточных областей. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура воздуха ночью составит 4−8°, на юге и востоке — до 13°. Днем синоптики прогнозируют 15−20°, на юге и востоке страны — до 22°.

В Карпатах в течение суток температура составит 3−8° тепла.

Погода в Киеве 4 июня будет несколько теплее, чем в прошедшие сутки. Ночь пройдет без существенных осадков, днем — ожидается небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Температура ночью опустится до 7−9°, днем — поднимется до 17−19°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Во Львове в течение суток ожидаются дожди, возможны грозы. Столбики термометров ночью опустятся до 5−7°, днем — поднимутся до 17−19°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

В Одессе 4 июня ночью существенных осадков не ожидается, днем — дождь, возможна гроза. Ночью температура составит 11−13°, днем — 17−19°. Ветер южный, 7−12 м/с.

В Днепре днем ​​и ночью синоптики прогнозируют дожди, возможны грозы. Ночью градусники покажут 7−9°, днем — 18−20°. Ветер южный, 7−12 м/с.

В Харькове в течение суток синоптики также прогнозируют дожди и грозы. Температура ночью составит 8−10°, днем — 18−20°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

На Закарпатье 4 июня погода также будет дождливой в течение суток. Ночью ожидается температура воздуха 6−8°, днем — 17−19°.

Геомагнитная обстановка в Киеве 4 июня будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, Карпаты в июне продолжает засыпать снегом.