Водительские права. Фото: Business Wisdom Summit

https://racurs.ua/n139206-s-distancionnym-obucheniem-i-semkoy-ekzamenov-slugi-hotyat-vydavat-voditelskie-prava-po-novym.html

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Получить водительские права в Украине сейчас можно после прохождения определенного обучения и сдачи экзаменов. Однако некоторые народные депутаты хотят откорректировать эти правила и внести в них изменения.

Нардепы от фракции «Слуга народа» зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в закон «О дорожном движении». Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.

Инициаторы законопроекта — «слуги» Денис Монастырский, Павел Фролов, Владимир Крейденко и другие — хотят внести ряд изменений в правила получения водительских прав. Согласно законопроекту, они хотят учредить институт экзаменаторов, которые будут обучать безопасному вождению и отвечать за готовность учеников к экзамену.

Также нардепы предлагают проверять на экзаменах не только практические навыки, но и умение применять теоретические знания на практике. Сами же экзамены по вождению хотят снимать на камеру, а архив хранить три года, чтобы при необходимости контролирующие органы могли его проверить.

Что касается теоретической части обучения, ее предлагают сделать дистанционной, без посещения автошколы. Учиться водить на дорогах общего пользования можно будет только после сдачи теоретического экзамена.

Так нардепы хотят бороться с покупкой водительских удостоверений. Они уверены, что введение новых правил повысит качество подготовки водителей.

Напомним, в Украине 1 июня заработала система автофиксации нарушений ПДД. Вчера антирекорд по превышению скорости установил водитель автомобиля Porsche Cayenne, который двигался по трассе Киев-Харьков со скоростью 210 км/ч, несмотря на то, что разрешенная скорость — 110 км/ч.