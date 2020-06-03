Водійське посвідчення. Фото: Business Wisdom Summit

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Отримати водійські права в Україні зараз можна після проходження певного навчання та складання іспитів. Проте деякі народні депутати хочуть відкоригувати ці правила і внести до них зміни.

Нардепи від фракції «Слуга народу» зареєстрували у Верховній Раді законопроект про внесення змін до закону «Про дорожній рух». Відповідний документ опублікований на сайті парламенту.

Ініціатори законопроекту — «слуги» Денис Монастирський, Павло Фролов, Володимир Крейденко й інші — хочуть внести низку змін до правил отримання посвідчення водія. Вони хочуть заснувати інститут екзаменаторів, які будуть навчати безпечному водінню та відповідати за готовність учнів до іспиту.

Також нардепи пропонують перевіряти на іспитах не лише практичні навички, а й уміння застосовувати теоретичні знання на практиці. Самі ж іспити з водіння хочуть знімати на камеру, а архів зберігати три роки, щоб за необхідності контролюючі органи могли його перевірити.

Що стосується теоретичної частини навчання, її пропонують зробити дистанційною, без відвідування автошколи. Вчитися водінню на дорогах загального користування можна буде лише після здачі теоретичного іспиту.

Таким чином нардепи хочуть боротися з купівлею водійських посвідчень. Вони впевнені, що введення нових правил підвищить якість підготовки водіїв.

Нагадаємо, в Україні 1 червня запрацювала система автофіксації порушень ПДР. Вчора антирекорд з перевищення швидкості встановив водій автомобіля Porsche Cayenne, який рухався трасою Київ-Харків зі швидкістю 210 км/год попри те, що дозволена швидкість — 110 км/год.