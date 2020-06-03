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Ракурс
Порошенка знову викликали на допит. Фото: mind.ua

ДБР кличе Порошенка на допит у справі про «плівки Деркача» (ДОКУМЕНТ)

3 чер 2020, 16:25
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Державне бюро розслідувань викликало екс-президента, нардепа Петра Порошенка на допит.

Лідера «Європейської солідарності» слідчі допитають у якості свідка у кримінальному провадженні № 6220000000000456 про прослуховування міжнародних переговорів за участю президента України та посадовців іноземних держав. Про це сьогодні повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

Порошенка викликають на допит на 11.00 10 червня. У Бюро наголосили, що політик повинен з’явитися у будівлю ДБР на вулиці Симона Петлюри.

Виклик на допит. Документ: ДБР



Нагадаємо, бізнесмен Андрій Деркач 19 травня оприлюднив аудіозаписи нібито розмов між Байденом та Порошенком, на яких, зокрема, йшлося про відставку українського генпрокурора Віктора Шокіна в обмін на фінансову допомогу з боку США.

Раніше повідомлялося, що народний депутат із фракції «Європейська солідарність» Петро Порошенко 29 травня не прийшов на допит до Державного бюро розслідувань. Адвокат екс-президента заявив, що слідчі не вручили політику повістку з дотриманням закону.

Джерело: Ракурс


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