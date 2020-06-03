Порошенко снова вызвали на допрос. Фото: mind.ua

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Ракурс

Государственное бюро расследований вызвало экс-президента и нардепа Петра Порошенко на допрос.

Лидера «Европейской солидарности» следователи допросят в качестве свидетеля в уголовном производстве № 6220000000000456 о прослушке международных переговоров с участием президента Украины и должностных лиц иностранных государств. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Порошенко вызывают на допрос на 11.00 10 июня. В Бюро отметили, что политик должен явиться в здание ГБР на улице Симона Петлюры.

Напомним, бизнесмен Андрей Деркач 19 мая обнародовал аудиозаписи якобы разговоров между Байденом и Порошенко, на которых, в частности, речь шла об отставке украинского генпрокурора Виктора Шокина в обмен на финансовую помощь со стороны США.

Ранее сообщалось, что народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко 29 мая не пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Адвокат экс-президента заявил, что следователи не вручили политику повестку с соблюдением закона.