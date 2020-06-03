В Україні 4 червня знову дощитиме

https://racurs.ua/ua/n139207-pogoda-na-4-chervnya-u-bilshosti-regioniv-ochikuutsya-doschi-ta-grozy-karta.html

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Погода в Україні 4 червня буде дощовою в більшості регіонів. У північно-східних та Дніпропетровській областях, а також на Закарпатті та Прикарпатті очікуються невеликі, місцям помірні короткочасні дощі, подекуди з грозами.

Вдень аналогічні опади також очікуються в більшості регіонів, крім частини південно-східних областей. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура повітря вночі становитиме 4−8°, на півдні та сході — до 13°. Вдень синоптики прогнозують 15−20°, на півдні та сході країни — до 22°.

У Карпатах протягом доби температура становитиме 3−8° тепла.

Погода в Києві 4 червня буде дещо теплішою, ніж минулої доби. Ніч мине без істотних опадів, вдень — очікується невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Температура вночі опуститься до 7−9°, вдень — підніметься до 17−19°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

У Львові протягом доби дощитиме, можливі грози. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 5−7°, вдень — піднімуться до 17−19°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

В Одесі 4 червня вночі істотні опади не очікуються, вдень — дощ, можлива гроза. Вночі температура становитиме 11−13°, вдень — 17−19°. Вітер південний, 7−12 м/с.

У Дніпрі вдень та вночі синоптики прогнозують дощі, можливі грози. Вночі термометри покажуть 7−9°, вдень — 18−20°. Вітер південний, 7−12 м/с.

У Харкові протягом доби синоптики також прогнозують дощі та грози. Температура вночі становитиме 8−10°, вдень — 18−20°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

На Закарпатті 4 червня погода також буде дощовою протягом доби. Вночі очікується температура повітря 6−8°, вдень — 17−19°.

Геомагнітний стан у Києві 4 червня буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, Карпати у червні продовжує засипати снігом.