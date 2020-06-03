Карпати продовжує засипати снігом, фото: Василь Фицак

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Ракурс

Карпати, попри настання в Україні календарного літа, продовжує засипати снігом.

На розташованій на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей горі Піп Іван Чорногірський, одній з найвищих українських вершин, станом на 8.30 сьогоднішнього дня спостерігалася температура повітря -1°, дрібний сніг та обмежена видимість — до 30 м. Про це повідомляє прес-служба Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

Вітер на горі південно-західний, швидкістю до 12 м/с.

Сніг на горі падає відучора. Про це у своєму Фейсбуці повідомив рятувальник Василь Фицак.

Вітер його переміщає територією, видимості немає, — зазначив рятувальник.





Нагадаємо, вчора в соцмережах з’явилися фотознімки снігового палацу, на який перетворилася розташована на вершині гори Піп Івана астрономічна і метеорологічна обсерваторія.