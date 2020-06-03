Карпаты продолжает засыпать снегом, фото: Василий Фицак

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Ракурс

Карпаты, несмотря на наступление в Украине календарного лета, продолжает засыпать снегом.

На расположенной на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей горе Поп Иван Черногорский, одной из самых высоких украинских вершин, по состоянию на 8.30 сегодняшнего дня наблюдалась температура воздуха -1°, мелкий снег и ограниченная видимость — до 30 м. Об этом сообщает пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Ветер на горе юго-западный, скоростью до 12 м/с.

Снег на горе падает со вчерашнего дня. Об этом в своем Фейсбуке сообщил спасатель Василий Фицак.

Ветер его перемещает по территории, видимости нет, — отметил спасатель.





Напомним, вчера в соцсетях появились фотоснимки снежного дворца, в который превратилась расположенная на вершине горы Поп Иван астрономическая и метеорологическая обсерватория.