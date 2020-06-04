Протесты в США: полицейскому в деле о резонансном убийстве афроамериканца Флойда ужесточили обвинение

Дерек Шовин стал коленом на шею Джорджа Флойда, что привело к смерти задержанного, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n139223-protesty-v-ssha-policeyskomu-v-dele-o-rezonansnom-ubiystve-afroamerikanca-floyda-ujestochili.html

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В США генеральный прокурор штата Миннесота Кит Эллисон переквалифицировал обвинение бывшему офицеру полиции штата Дереку Шовену в резонансном деле о смерти афроамериканца Джорджа Флойда, спровоцировавшей масштабные акции протеста в стране.

Шовена теперь обвиняют в убийстве второй степени, сообщает Fox News.

Согласно американскому законодательству, убийство второй степени — это неумышленное убийство или умышленное убийство, совершенное без предварительного плана.

Ранее Шовена обвиняли в убийстве третьей степени, то есть — убийстве по неосторожности.

Флойд скончался 25 мая, спустя несколько часов после того, как Шовен, осуществляя его задержание, применил удушающий прием.

Еще трем полицейским, которые присутствовали при задержании Флойда, инкриминируют подстрекательство к убийству и пособничество.

Полицейским грозит тюремное заключение на срок до 50 лет и штраф в размере до 20 тыс. долл.

Шовена арестовали 29 мая.

Напомним, в США после смерти Флойда начались массовые протесты, которые переросли в столкновения с полицией, поджоги и акты мародерства.