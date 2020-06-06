Пожар в Запорожье: горела обувная фабрика, на которой занялась резина, фото — ГСЧС

https://racurs.ua/n139368-v-zaporoje-gorela-obuvnaya-fabrika-na-kotoroy-zanyalas-rezina-foto-video.html

Ракурс

Пожар в Запорожье произошел в Коммунарском районе города. После обеда на улице Восточной загорелась обувная фабрика «Мида».

ГСЧС направила на масштабный пожар сразу девять автоцистерн и 60 пожарных.

Как оказалось, горели резинотехнические изделия на верхнем этаже производственного цеха предприятия. Огонь охватил 400 кв.м. Дым было заметно из разных районов Запорожья.

Через час пожарные локализовали пожар и начали проливать водой конструкции здания. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах на сжатом воздухе.