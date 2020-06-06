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Ракурс
Пожар в Запорожье: горела обувная фабрика, на которой занялась резина, фото — ГСЧС

В Запорожье горела обувная фабрика, на которой занялась резина (ФОТО, ВИДЕО)

6 июн 2020, 18:04
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Пожар в Запорожье произошел в Коммунарском районе города. После обеда на улице Восточной загорелась обувная фабрика «Мида».

ГСЧС направила на масштабный пожар сразу девять автоцистерн и 60 пожарных.

Пожар в Запорожье: горела обувная фабрика, на которой занялась резина, фото — ГСЧС

Как оказалось, горели резинотехнические изделия на верхнем этаже производственного цеха предприятия. Огонь охватил 400 кв.м. Дым было заметно из разных районов Запорожья.

Через час пожарные локализовали пожар и начали проливать водой конструкции здания. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах на сжатом воздухе.

Пожар в Запорожье: горела обувная фабрика, на которой занялась резина, фото — ГСЧС

Пожар в Запорожье: горела обувная фабрика, на которой занялась резина, фото — ГСЧС

Источник: Ракурс


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