Ослабление карантина: Ляшко рассказал, откроют ли летом детские лагеря, фото — Фейхоа

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Ракурс

Ослабление карантина пока не может коснуться работы детских оздоровительных лагерей. Летом их вообще могут не открыть.

Такое мнение сегодня высказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. В эфире канала «112 Украина» он заявил, что против возобновления деятельности лагерей и их вообще летом не стоит открывать.

Кроме неблагополучной ситуации с коронавирусом, ущерб оздоровлению детей могут нанести кишечные инфекции. Ляшко сообщил, что ежегодно во время оздоровления в стране регистрируют около 80 вспышек кишечных инфекций.

Детей забирают из оздоровления, завозят в инфекционные стационары, а в инфекционных стационарах сейчас лечатся больные с коронавирусом, — заявил Ляшко.

Поэтому вместо лечения кишечных расстройств детей часто могут подвергнуть опасности инфицирования COVID-19.

Мое предложение — воздержаться до стабилизации эпидемической ситуации, — сообщил главный санитарный врач страны.

В начале июня Ляшко заявил, что 10 июня в Украине хотят открыть кинотеатры и санатории. Впрочем, в июне ситуация с коронавирусом в стране не стабилизировалась. В пятницу мэр Виталий Кличко сообщал о существенном ухудшении эпидемиологических показателей. Ежедневно в Украине выявляют не менее 400−550 случаев коронавирусной болезни.