До бабусі в село: Ляшко розповів, чи відкриють влітку дитячі табори, фото — Фейхоа

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Послаблення карантину поки не може торкнутися роботи дитячих оздоровчих таборів. Влітку їх взагалі можуть не відкрити.

Таку думку сьогодні висловив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. В ефірі каналу «112 Україна» він заявив, що проти поновлення діяльності таборів і їх взагалі влітку не варто відкривати.

Крім неблагополучної ситуації з коронавірусом, шкоду оздоровленню дітей можуть завдати кишкові інфекції. Ляшко повідомив, що щороку під час оздоровлення в країні реєструють приблизно 80 спалахів кишкових інфекцій.

Дітей забирають з оздоровлення, завозять в інфекційні стаціонари, а в інфекційних стаціонарах зараз лікуються хворі з коронавірусом, — заявив Ляшко.

Тому замість лікування кишкових розладів дітей можуть наразити на небезпеку інфікування COVID-19.

Моя пропозиція — утриматися до стабілізації епідемічної ситуації, — повідомив головний санітарний лікар країни.

На початку червня Ляшко заявив, що 10 червня в Україні хочуть відкрити кінотеатри та санаторії. Утім в червні ситуація з коронавірусом в країні не стабілізувалася. У п’ятницю міський голова Віталій Кличко повідомляв про істотне погіршення епідеміологічних показників. Щодня в Україні виявляють не менше 400−550 випадків коронавірусної хвороби.