Коронавірус у Києві: Кличко назвав ситуацію важкою і повідомив про інфікування директора школи

https://racurs.ua/ua/n139316-koronavirus-u-kyievi-klychko-nazvav-sytuaciu-vajkou-i-povidomyv-pro-infikuvannya-dyrektora-shkoly.html

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Коронавірус у Києві не припиняє поширюватися і кількість хворих не зменшується. За минулу добу кількість мешканців Києва, в яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 82 людини, серед них 14 медиків.

Померли від коронавірусу за добу чотири людини. Така кількість летальних випадків зафіксована в столиці вперше. Нині у Києві вже 3 тис. 292 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Найбільше випадків захворювання за добу підтвердили в Дарницькому районі — 21, в Подільському — 13 та в Деснянському — 12 випадків.

У столиці на коронавірус хворіє багато дітей. Усього за період пандемії захворіли майже 270 дітей — 8% від загальної кількості інфікованих, — повідомив Кличко.

Київ поки не відкриватиме ресторани і кафе та басейни, оскільки у Києві сьогодні один з трьох показників (кількість хворих на 100 тис. населення) перевищує норму і становить 14,9.

Я розумію бізнес, розумію, що йому треба працювати. Але ми ж не хочемо знову повернутися до карантину? Рішення щодо роботи в столиці ресторанів і басейнів місто ухвалить окремо, — сказав Кличко.

Крім того, коронавірус виявили у директора столичної школи № 197. Держпродспоживслужба встановлює коло контактних осіб, а директора госпіталізували до лікарні.

У школі працює понад 120 вчителів, керівників гуртків та технічних працівників. Напередодні жінка відвідувала районне управління освіти, спілкувалася з керівниками шістьох інших шкіл.