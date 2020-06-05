Криклій похвалився продезінфікованими потягами «Укрзалізниці». Фото: Укрзалізниця

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«Укрзалізниця» з 1 червня відновила залізничне сполучення. Поїзди хоч і курсують, але з обмеженнями. Про те, як проходить поїздка з дотриманням нових правил, розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Він розповів про свої враження від подорожі потягом «Київ — Маріуполь». За його словами, провідники привітні, вони щогодини проводять прибирання. Про це Криклій написав у своєму Telegram.

Він зазначив, що провідники миють санвузли, підлогу в салоні вагона, протирають поручні, дверні ручки, кнопки тощо. У кожному вагоні встановлено санітайзер, яким можуть користуватися пасажири.

Не обійшлося і без поганих новин — через карантинні обмеження у поїздах тимчасово не продають гарячі напої, каву та чай, а також кондитерські вироби. Водночас провідники можуть налити окріп пасажирам у власний посуд. Також у поїзді можна купити мінеральну воду, вологі та сухі серветки.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила до Трійці низку додаткових регіональних поїздів. Потяги курсуватимуть напередодні та після свята — з 5 по 9 червня.