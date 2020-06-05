Криклий похвастался продезинфицированными поездами «Укрзализныци». Фото: Укрзализныця

https://racurs.ua/n139315-krikliy-pohvastalsya-prodezinficirovannymi-poezdami-ukrzaliznyci-video.html

Ракурс

«Укрзализныця» с 1 июня возобновила железнодорожное сообщение. Поезда хоть и запустили, но ввели некоторые ограничения. О том, как проходит поездка с соблюдением новых правил, рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он рассказал о своих впечатлениях от путешествия в поезде «Киев — Мариуполь». По его словам, проводники приветливые, они каждый час проводят уборку. Об этом Криклий написал в своем Telegram.

Он отметил, что проводники моют санузел, пол в салоне вагона, протирают поручни, дверные ручки, кнопки и другие поверхности, В каждом вагоне установлен антисептик, которым могут пользоваться пассажиры.

Не обошлось и без плохих новостей — из-за карантина в поездах временно не продают горячие напитки, кофе и чай, а также кондитерские изделия. В то же время проводники могут налить кипяток пассажирам в их личную посуду. Также в поезде можно купить минеральную воду, влажные и сухие салфетки.

Напомним, «Укрзализныця» назначила к Троице ряд дополнительных региональных поездов. Поезда будут курсировать накануне и после праздника — с 5 по 9 июня.