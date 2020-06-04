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Ракурс
Поезда «Укрзализныци». Фото: 112 Украина

«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда на Троицу: куда можно поехать на праздник (ИНФОГРАФИКА)

4 июн 2020, 17:50
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«Укрзализныця» назначила к Троице ряд дополнительных региональных поездов.

Поезда будут курсировать накануне и после праздника — с 5 по 9 июня. Ежедневно будут ездить поезда № 864/866 сообщением Неданчичи, Чернигов — Киев-Волынский, № 884/883 Фастов — Зерново — Киев-Волынский, № 888/887 Киев-Волынский — Ворожба — Фастов, № 896/895 Киев-Волынский — Конотоп, Шостка — Киев-Волынский, № 880/882 Киев-Волынский — Славутич — Фастов (назначено курсирование на 8 июня). Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

В компании добавили, что 5 июня в первые рейсы после карантина отправились поезда дальнего следования в направлении западных областей. Продажа билетов открыта на 50% мест в вагонах, билеты можно купить в железнодорожных кассах и через сайт «Укрзализныци».

Как известно, в поезда пассажиров будут впускать только в масках, а при входе в вагоны ночных поездов и поездов «Интерсити» будет осуществляться температурный скрининг. Пассажиры должны соблюдать социальную дистанцию и пользоваться санитайзерами для рук.



«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда на праздник. Инфографика: «Укрзализныця»

Напомним, с 1 июня пассажиры могут приобрести билеты на поезда «Укрзализныци» сразу за 90 дней до даты отправления, а не за 45−60, как было раньше.

Источник: Ракурс


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