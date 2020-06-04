Поезда «Укрзализныци». Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n139280-ukrzaliznycya-naznachila-dopolnitelnye-poezda-na-troicu-kuda-mojno-poehat-na-prazdnik.html

Ракурс

«Укрзализныця» назначила к Троице ряд дополнительных региональных поездов.

Поезда будут курсировать накануне и после праздника — с 5 по 9 июня. Ежедневно будут ездить поезда № 864/866 сообщением Неданчичи, Чернигов — Киев-Волынский, № 884/883 Фастов — Зерново — Киев-Волынский, № 888/887 Киев-Волынский — Ворожба — Фастов, № 896/895 Киев-Волынский — Конотоп, Шостка — Киев-Волынский, № 880/882 Киев-Волынский — Славутич — Фастов (назначено курсирование на 8 июня). Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

В компании добавили, что 5 июня в первые рейсы после карантина отправились поезда дальнего следования в направлении западных областей. Продажа билетов открыта на 50% мест в вагонах, билеты можно купить в железнодорожных кассах и через сайт «Укрзализныци».

Как известно, в поезда пассажиров будут впускать только в масках, а при входе в вагоны ночных поездов и поездов «Интерсити» будет осуществляться температурный скрининг. Пассажиры должны соблюдать социальную дистанцию и пользоваться санитайзерами для рук.

Напомним, с 1 июня пассажиры могут приобрести билеты на поезда «Укрзализныци» сразу за 90 дней до даты отправления, а не за 45−60, как было раньше.