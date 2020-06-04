Всеукраинский референдум: Инициативу Зеленского о народовластии предварительно примут в Раде летом, фото — НВ

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Законопроект о Всеукраинском референдуме может быть принят в первом чтении до начала парламентских каникул.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге 4 июня сообщил, что в ближайшее время законопроект о народовластии, который разрабатывался под руководством его первого заместителя Руслана Стефанчук, зарегистрируют в парламенте.

Разумков не уверен, что его успеют в целом принять до конца текущей сессии, но заявил, что «в первом чтении, думаю, было бы полезно его рассмотреть».

Спикер понимает, что этот законопроект сложный и к нему «нужно будет подходить взвешенно».

30 апреля первый вице-спикер Рады Стефанчук заявил, что законопроект о всеукраинском референдуме уже разработан, а положительные отзывы и замечания к нему высказали украинские специалисты, научные учреждения и международные институты. Несколько смежных законопроектов относительно народовластия позволят отменять законы через референдум.