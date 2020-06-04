Всеукраїнський референдум: Ініціативу Зеленського про народовладдя попередньо ухвалять у Раді влітку, фото — НВ

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Законопроект про Всеукраїнський референдум може бути ухвалений у першому читанні до початку парламентських канікул.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу 4 червня повідомив, що найближчим часом законопроект про народовладдя, який розроблявся під керівництвом його першого заступника Руслана Стефанчука, зареєструють у парламенті.

Разумков не впевнений, чи його встигнуть в цілому ухвалити до кінця поточної сесії, але заявив, що «в першому читанні, думаю, було б корисно його розглянути».

Спікер розуміє, що цей законопроект непростий і до нього «потрібно буде підходити зважено».

30 квітня перший віце-спікер Ради Стефанчук заявив, що законопроект про Всеукраїнський референдум вже розроблено, а позитивні відгуки та зауваження до нього висловили українські фахівці, наукові установи та міжнародні інституції. Декілька суміжних законопроектів щодо народовладдя дозволять скасовувати закони через референдум.