Новости Киева: взяточничество и плагиат могут быть причиной обысков в КНУ им. Шевченко

https://racurs.ua/n139278-obyski-v-kievskom-universitete-im-shevchenko-svyazyvaut-so-vzyatochnichestvom-i-plagiatom.html

Ракурс

Обыски в Киевском национальном университете им. Шевченко 4 июня осуществляет Нацполиция и СБУ в рамках уголовного производства по ст. 368 УК (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды). Вместе с тем, в университете сообщили детали сегодняшних обысков.

По словам профессора кафедры истории права и государства юридического факультета вуза Петра Захарченко, вероятно, речь идет не только о взяточничестве.

В декабре прошлого года в КНУ поступило письмо, подписанное инициативной группой одной из кафедр университета, где были изложены факты противоправной деятельности в вузе. Я выступил на заседании трудового коллектива… и инициировал создание комиссии для проверки соответствующих фактов. Комиссию создали, но проверки так и не было, а материалы ректор не передал в правоохранительные органы, — рассказал преподаватель «Фактам ICTV».

То, что сегодня происходит в красном корпусе вуза, Захарченко считает закономерным. Также преподаватель вспомнил об уголовном деле, которое ранее возбудили по факту незаконного предоставления квартиры заведующему кафедрой административного права.

Между тем на сайте университета появилось сообщение о проведении обысков в помещениях юридического факультета.

Кроме этого, глава общественной организации «Бюро по противодействию организованной преступности и коррупции» Антон Шаповал заявил, что он подал заявление в полицию, в рамках которого сейчас идут следственные действия.

Ко мне обращались неравнодушные преподаватели вуза, которые не могли мириться с ситуацией на юридическом факультете. Все эти жалобы мы собрали и направили в Минобразования, самому ректору, но реакции никакой. Поэтому обратились в правоохранительные органы, — рассказал Шаповал.





По его словам, сейчас речь идет о плагиате в диссертации декана факультета. Вместе с тем, он отметил, что ему известно о фактах системного нарушения прав студентов, коррупционных схемах и незаконном отчуждении квартир, которые были на балансе университета.

29 мая в комитете по вопросам этики Нацагентства по обеспечению качества высшего образования заявили о плагиате в научных работах и научной деятельности декана юридического факультета Ивана Гриценко. Его обвинили в использовании научных результатов других лиц без указания их авторства. Преподаватель также публиковал свои старые материалы вместо новых.