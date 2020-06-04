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Обыски в Киевском университете им. Шевченко: появились первые фото

Полиция подтвердила обыски в Киевском университете им. Шевченко, появились фото

4 июн 2020, 16:34
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Обыски в Киевском национальном университете им. Шевченко сегодня осуществляет Национальная полиция совместно со Службой безопасности Украины. Известно, что следственные действия продолжаются в помещениях юридического факультета в главном корпусе вуза.

По словам пресс-секретаря Нацполиции Оксаны Блищик, главное следственное управление Нацполиции и оперативники СБУ посетили юридический факультет в рамках уголовного производства по ст. 368 УК (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды), информирует «Укринформ».

Все детали в полиции обещали обнародовать позже.

По информации СМИ, обыски проходят у декана факультета Ивана Гриценко, его фамилию можно увидеть на одном из фото. Согласно непроверенной информации, ректор вуза также приехал посмотреть «что к чему».

Обшуки в Київському університеті ім. Шевченка / Фото: Укрінформ

Обшуки в Київському університеті ім. Шевченка / Фото: Укрінформ

Обшуки в Київському університеті ім. Шевченка / Фото: Укрінформ

Обшуки в Київському університеті ім. Шевченка / Фото: Укрінформ

Обшуки в Київському університеті ім. Шевченка / Фото: Укрінформ

Обшуки в Київському університеті ім. Шевченка / Фото: Укрінформ



Обшуки в Київському університеті ім. Шевченка / Фото: Укрінформ

Напомним, ранее сегодня СМИ писали, что в Киеве СБУ ищет взяточников в красном корпусе университета им. Шевченко.


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