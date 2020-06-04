Обшуки в Київському університеті ім. Шевченка: з’явилися перші фото

https://racurs.ua/ua/n139271-policiya-pidtverdyla-obshuky-v-kyyivskomu-universyteti-im-shevchenka-z-yavylysya-foto.html

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Обшуки в Київському національному університеті ім. Шевченка сьогодні здійснює Національна поліція спільно зі Службою безпеки України. Відомо, що слідчі дії тривають у приміщеннях юридичного факультету у головному корпусі вишу.

За словами речниці Нацполіції Оксани Блищик, головне слідче управління Нацполіції та оперативники СБУ завітали на юридичний факультет в рамках кримінального провадження за ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди), інформує «Укрінформ».

Усі деталі у поліції обіцяли оприлюднити згодом.

За інформацією ЗМІ, обшуки проходять у декана факультету Івана Гриценка, його прізвище можна побачити на одному із фото. За неперевіреною інформацією, ректор вишу також приїхав подивитися «що й до чого».

Нагадаємо, раніше сьогодні ЗМІ писали, що у Києві СБУ шукає хабарників у червоному корпусі університету ім. Шевченка.