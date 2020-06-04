Обшук у червоному корпусі. Фото: Shutterstock

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У Києві в головному корпусі університету ім. Тараса Шевченка силовики проводять обшуки. Співробітники поліції і Служби безпеки України (СБУ) прийшли туди вдень 4 червня.

Повідомляється, що обшук проводиться в рамках кримінального провадження про хабарництво в університеті. Провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Обшук проводиться у головному, червоному, корпусі університету, який розташований за адресою вул. Володимирська, 60. Кого саме підозрюють в отриманні неправомірної вигоди, не зазначається.

Повідомляється, що правоохоронці документують протиправну діяльність вищих посадових осіб Київського національного університету ім. Шевченко щодо отримання хабарів від студентів навчального закладу. До самого університету зараз пускають тільки за перепустками.

Нагадаємо, раніше правоохоронці прийшли з обшуками до кіноцентру Олександра Довженка. Обшуки пройшли в рамках кримінального провадження за актом ревізії Державної аудиторської служби України.