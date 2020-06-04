Коронавірус створено штучно в лабораторії Уханя. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n139250-koronavirus-stvoreno-shtuchno-v-laboratoriyi-uhanya-eks-golova-mi-6.html

Ракурс

У Великій Британії екс-голова спецслужби МІ-6 Річард Дірлав заявив, що йому в руки потрапила неопублікована доповідь професора Ангуса Далгліша з лікарні Святого Георгія при Лондонському університеті і норвезького вірусолога Біргера Соренсена, у якій викладаються докази того, що коронавірус все ж було створено штучно в лабораторії Уханя.

За словами Дірлава, в доповіді зазначено, що вченим вдалося ідентифікувати штучно вмонтовані зрізи на поверхні шипа SARS-CoV-2, за допомогою якого коронавірус прикріплюється до клітин людського організму. Вчені стверджують, що ці зрізи істотно відрізняються від усіх відомих важких гострих респіраторних синдромів, заявив Дірлав у інтерв’ю Telegraph.

Колишній голова МІ-6 схиляється до думки, що епідемія почалася у результаті нещасного випадку, але це зовсім не зменшує провини Китаю у пандемії.

Дірлав вважає, що ця доповідь змусить усі країни світу переосмислити своє ставлення до Китаю і зажадати компенсації за завдані збитки.

Також у доповіді зазначено, що пошуки вакцини від коронавірусу можуть виявитися безрезультатними, тому що вірусологи досі не розуміють справжні властивості інфекції.

Дірлав припустив, що китайські вчені в лабораторії Уханя могли таємно проводити експерименти з коронавірусом на кажанах, але SARS-CoV-2 якимось чином випадково вийшов з-під контролю біобезпеки.

За словами екс-голови МІ-6, доповідь учених кілька разів переписувалася, але навіть у початковій редакції було зазначено, що коронавірус можна назвати суто «уханьским вірусом».

Як раніше писав «Ракурс», понад 120 країн світу підтримали вимогу Австралії про проведення незалежного розслідування із встановлення походження коронавірусної інфекції.