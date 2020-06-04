Коронавирус создан искусственно в лаборатории Уханя. Фото: DW

https://racurs.ua/n139250-koronavirus-sozdan-iskusstvenno-v-laboratorii-uhanya-eks-glava-mi-6.html

Ракурс

В Великобритании экс-глава спецслужбы МИ-6 Ричард Дирлав заявил, что ему в руки попал неопубликованный доклад профессора Ангуса Далглиша из больницы Святого Георгия при Лондонском университете и норвежского вирусолога Биргера Соренсена, в котором излагаются доказательства того, что коронавирус все же был создан искусственно в лаборатории Уханя.

По словам Дирлава, в докладе указано, что ученым удалось идентифицировать искусственно вставленные срезы на поверхности иглы SARS-CoV-2, с помощью которой коронавирус прикрепляется к клеткам человеческого организма. Ученые утверждают, что эти срезы существенно отличаются от всех известных тяжелых острых респираторных синдромов, заявил Дирлав в интервью Telegraph.

Бывший глава МИ-6 предполагает, что эпидемия началась в результате несчастного случая, но это вовсе не уменьшает вины Китая в пандемии.

Дирлав считает, что этот доклад заставит все страны мира переосмыслить свое отношение к Китаю и потребовать компенсацию за нанесенный ущерб.

Также в докладе указано, что поиски вакцины от коронавируса могут оказаться безрезультатными, потому что вирусологи до сих пор не понимают настоящие свойства инфекции.

Дирлав предположил, что китайские ученые в лаборатории Уханя могли тайно проводить эксперименты с коронавирусом на летучих мышах, но SARS-CoV-2 каким-то образом случайно вышел из-под контроля биобезопасности.

По словам экс-главы МИ-6, доклад ученых несколько раз переписывался, но даже в первоначальной редакции было указано, что коронавирус можно назвать сугубо «уханьским вирусом».

Как ранее писал «Ракурс», более 120 стран мира поддержали требование Австралии о проведении независимого расследование по установлению происхождения коронавирусной инфекции.