"Воры в законе": Верховная Рада вплела в украинское законодательство новое понятие, фото — УП

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«Воры в законе» будут преследоваться в Украине согласно отдельных положений Уголовного кодекса. В Верховной Раде сегодня со второго раза в целом приняли закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом».

За законопроект № 2513 нашлись 236 голосов. Его внес в Раду президент Украины 2 декабря 2019 года. 19 декабря закон приняли в Раде в первом чтении, а в начале февраля Рада отправила его на повторное второе чтение.

Сегодня нардепы из оппозиции во время обсуждения замечали, что принятие этого закона может противоречить обеспечению прав и свобод граждан, поскольку термин «воры в законе» является размытым и может применяться в отношении широкого круга граждан, а также для политических преследований.

В тексте закона предлагается внести изменения в Уголовный кодекс. В частности к терминам «организованная группа» и «преступная организация» добавляется понятие «преступное сообщество» и определяется ответственность за преступления, совершенные им, а также предоставляются Нацполиции чрезвычайные полномочия.

Преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно совершено «устойчивым иерархическим объединением нескольких лиц (пять и более), участником, организатором, руководителем и/или координатором которого является „вор в законе“». Им признается гражданин, который «придерживается присущих преступной среде традиций и правил поведения, пользуется авторитетом среди лиц, совершивших уголовные преступления, руководит, координирует и организует деятельность преступного сообщества или его части, является участником такого сообщества».

За деятельность «воров в законе» законодатели предусмотрели наказание — лишение свободы на срок от 7 до 12 лет, а пребывание лица в статусе «вор в законе» будет караться лишением свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее Национальная ассоциация адвокатов Украины подготовила свои предложения и замечания к законопроекту о ворах в законе. В ассоциации заявляли, что принятие закона является подражанием законодательному примеру страны-агрессора.

В России 1 апреля 2019 года были приняты изменения в Уголовный кодекс РФ, которые предусматривают ответственность за участие «в уголовном мире», а именно за создание и участие в «преступном сообществе». В Уголовный кодекс РФ внесли изменения в ст. 35, которая корреспондируется со ст. 28 УК Украины и ввели понятие «преступное сообщество». Аналогичная ситуация сложилась и с предложенными изменениями в ст. 29 и 30 УК Украины.