Рада вплела в українське законодавство термін "злодій в законі", фото — УП

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«Злодії в законі» переслідуватимуться в Україні за окремими статтями Кримінального кодексу. У Верховній Раді сьогодні з другого разу в цілому ухвалили закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою».

За законопроект № 2513 у парламенті знайшлося 236 голосів. Його вніс до Ради президент України 2 грудня 2019 року. 19 грудня закон ухвалили в першому читанні, а на початку лютого парламент відправив його на повторне друге читання.

Сьогодні нардепи з опозиції під час обговорення зауважували, що ухвалення цього закону може суперечити забезпеченню прав і свобод громадян, оскільки термін «злодії в законі» є розмитим і може застосовуватися стосовно широкого кола громадян, а також для політичних переслідувань.

У тексті закону пропонують внести зміни до Кримінального кодексу. Зокрема до термінів «організована група» та «злочинна організація» додається поняття «злочинна спільнота» та визначається відповідальність за злочини, вчинені нею, а Нацполіції надаються надзвичайні повноваження.

Злочин визнається вчиненим злочинною спільнотою, якщо він скоєний «стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (п'ять і більше), учасником, організатором, керівником та/або координатором якої є „злодій у законі“». Ним визнається громадянин, який «дотримується притаманних злочинному середовищу традицій і правил поведінки, користується авторитетом серед осіб, які вчиняли кримінальні правопорушення, керує, координує та організовує діяльність злочинної спільноти чи її частини або є учасником такої спільноти».

За діяльність «злодіїв в законі» законодавці передбачили покарання — позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, а перебування особи в статусі «злодій у законі» каратиметься позбавленням волі на строк від 7 до 10 років з конфіскацією майна.

Раніше Національна асоціація адвокатів України підготувала свої пропозиції та зауваження до законопроекту про злодіїв в законі. В асоціації заявляли, що ухвалення закону є наслідуванням законодавчого прикладу країни-агресора.

У Росії 1 квітня 2019 року було прийнято зміни до Кримінального кодексу РФ, якими передбачили відповідальність за участь «в кримінальному світі», а саме за створення та участь в «злочинній спільноті». Саме в Кримінальному кодексі РФ було внесено зміни в ст. 35, яка кореспондується зі ст. 28 КК України та введено поняття «злочинна спільнота». Аналогічна ситуація склалася і з запропонованими змінами в ст. 29 та 30 КК України.