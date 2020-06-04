Інцидент стався цієї ночі, фото: Selddon

https://racurs.ua/ua/n139248-led-distavav-do-kerma-v-odesi-12-richnyy-gonschyk-rozbyv-avtomobil-vtikauchy-vid-policiyi.html

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В Одесі цієї ночі 12-річний підліток влаштував перегони вулицями міста, намагаючись утекти від поліції.

Зрештою він врізався в стовп і закрився всередині автівки, повідомляє видання «Трасса 95».

Коли поліцейські намагалися дістати неповнолітнього з розбитої авітівки, він знову завів автомобіль, щоб сховатися. Проте поліцейським знову вдалося його наздогнати.

Зазначається, що правоохоронцям довелося розбити скло, щоб дістати з автівки підлітка.

Виявилося, що підліток керував автомобілем, сидячи за водійським місцем на подушці.

За інформацією місцевих ЗМІ, автомобіль під керуванням підлітка почав рух на вулиці Гастелло. Затримати його поліції вдалося на вулиці Ріхтера. Двигун автомобіля виявився спаленим.

Автомобіль відправлено на штрафмайданчик, зазначає видання «Вгороде». Правоохоронці викликали батьків, слідчо-оперативну групу та працівників ювенальної превенції.

Нагадаємо, цієї ночі в Києві на Житомирській трасі сталася моторошна ДТП, в результаті якої заживо згорів водій одного з автомобілів.