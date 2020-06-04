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Ракурс
ДТП в Києві. Фото: Gorod.lv

У Києві під час ДТП спалахнула пожежа, водій Lexus згорів заживо (ФОТО, ВІДЕО)

4 чер 2020, 11:57
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Моторошна дорожньо-транспортна пригода (ДТП) сталася сьогодні вночі у Києві на Житомирській трасі. Там зіштовхнулися позашляховик Lexus і вантажівка.

За попередньою інформацією, водій Lexus на великій швидкості врізався в причіп вантажівки. Внаслідок ДТП позашляховик почав горіти. Про це повідомляє «Київ оперативний» на своїй сторінці в Facebook.

Очевидці ДТП повідомили, що пожежа спалахнула миттєво, одразу після зіткнення. За їхньою інформацією, в автомобілі Lexus могло вибухнути газобалонне обладнання.

Пізніше стало відомо, що водій Lexus загинув на місці події внаслідок пожежі в машині. Чи вижив водій вантажівки, наразі невідомо.



ДТП в Києві. Фото: «Київ оперативний»

Нагадаємо, раніше в Харкові співробітник поліції їхав Московським проспектом на особистому авто Daewoo Lanos. Не впоравшись із керуванням, він вилетів на зустрічну смугу і протаранив автомобіль патрульної поліції Toyota Prius.


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